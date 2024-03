Pavard: “Europeo? Prima viene l’Inter. C’è un obiettivo da raggiungere”

Tra i tanti interisti in giro per il mondo, non poteva mancare anche Benjamin Pavard. Il difensore nerazzurro, elemento centrale della Francia di Didier Deschamps, sarà impegnato coi suoi compagni nelle prossime due amichevoli della Nazionale Francese, in programma contro la Germania e il Cile di Alexis Sanchez.

Delle sue avversarie, il difensore dell’Inter ha parlato ai microfoni della federazione francese: “Germania? Conosco bene Nagelsmann che mi ha allenato al Bayern Monaco. È un ottimo tecnico e cura la molto la tattica. Sarà bello rivederlo, ma spero che a vincere saremo noi. Poi c’è il Cile, squadra che conosco meno, ma conosciamo i giocatori come Alexis Sanchez che è mio compagno all’Inter, sarà una nazionale difficile da affrontare”.

Sul futuro, invece, la testa va prima all’Inter: “Europeo? Ancora non ci penso, non sarebbe giusto farlo in questo momento. Mancano ancora diverse partite con l’Inter con cui abbiamo degli obiettivi da raggiungere. Devo prima finire la stagione con l’Inter e poi potrò pensare all’Europeo”.