L’Inter rischia di perdere Bento: pronto il piano B

Il passaggio di proprietà da Suning a Oaktree che vedrà l’Inter protagonista nei prossimi giorni, rischia ovviamente di rallentare il mercato dei nerazzurri. I dirigenti cercheranno comunque di tenere attivi i contatti per non disperdere il lavoro fatto negli ultimi mesi, consapevoli di non poter concretamente operare per almeno qualche settimana.

Un nome che rischia di sfuggire all’Inter, ad esempio, è quello di Bento. Com’è noto, il portiere dell’Athletico Paranaense da tempo ha dato la sua parola ai nerazzurri. Senza un accordo con la società brasiliana, che valuta il cartellino sui 15/20 milioni di euro, l’estremo difensore risulta però vulnerabile sul mercato soprattutto dinnanzi al pressing della Premier League.

Qualora la trattativa per Bento dovesse sfumare, secondo La Gazzetta dello Sport l’Inter potrebbe riconsiderare la posizione di Audero come piano B. In quel caso il club nerazzurro andrebbe trattare con la Sampdoria la cifra del riscatto attualmente fissata sui 7 milioni di euro, con la speranza di poter ottenere un maxi sconto.