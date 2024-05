Slitta la deadline di Oaktree: Zhang ha l’ultima possibilità

Non sono attesi nella giornata di oggi comunicati ufficiali da parte dell’Inter sul possibile cambio di proprietà. A rivelarlo è Sky Sport, secondo cui la deadline fissata per il rifinanziamento di Steven Zhang nei confronti di Oaktree scadrà a mezzanotte, e non alle 17 di oggi pomeriggio come circolato questa mattina.

Poco cambia, in realtà, visto che il tempo a disposizione appare comunque proibitivo per il presidente nerazzurro. Passata la mezzanotte, Oaktree potrà finalmente escutere il pegno sulle azioni di Suning e diventare il nuovo proprietario del club. A tal proposito, non sono attesi colpi di scena e nella giornata di domani potrebbe quindi arrivare la comunicazione ufficiale da parte del fondo californiano.

Una volta escusso il pegno e trascorsi i naturali tempi tecnici, si potrà convocare l’assemblea dei soci nella quale verranno nominati nuovi membri del CdA e verrà ratificato il cambio definitivo di proprietà dell’Inter nelle mani di Oaktree.