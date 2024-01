L’Inter saluta Dumfries: ASSALTO all’erede dall’Atalanta

L’avventura di Denzel Dumfries con la maglia dell’Inter sta per giungere ai titoli di coda. L’esterno olandese, al suo terzo anno a Milano, dovrebbe salutare con ogni probabilità al termine di questa stagione. I negoziati per il rinnovo nerazzurro si sono complicati negli ultimi mesi e l’acquisto di Tajon Buchanan lascia pensare che Marotta e Ausilio abbiano già messo in conto l’addio dell’ex Psv.

A quel punto, le strategie del club sul mercato dipenderanno dal rendimento del canadese nei prossimi sei mesi. Qualora Buchanan dovesse dare le adeguate garanzie che tutti si aspettano ad Appiano Gentile, l’Inter punterà su un profilo giovane da utilizzare come alternativa. In caso contrario, si cercherà un esterno più esperto per un’operazione ‘alla Cuadrado’.

Fiduciosi delle capacità dell’ex Bruges, secondo Tuttosport i dirigenti nerazzurri avrebbero messo nel mirino Emil Holm, già seguito la scorsa estate. L’esterno svedese verrà riscattato dall’Atalanta per 8,5 milioni di euro e potrebbe subito finire sul mercato. L’Inter, che non lo ha mai perso di vista negli ultimi mesi, è convinta che il classe 2000 possa essere l’innesto giusto all’interno del proprio organico.

L’opinione di Passione Inter

Altra ipotesi da non scartare, dopo il prolungamento ufficiale raggiunto a fine dicembre, riguarda la possibilità di adattare nuovamente Darmian al ruolo di esterno. L’italiano è tornato in fascia nelle ultime settimane per via della condizione non ottimale di Dumfries. Qualora dovesse essere utilizzato da esterno anche nella prossima stagione, l’Inter potrebbe rimpiazzare l’olandese con un difensore centrale.