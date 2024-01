Ritorno di fiamma Inter: ECCO il vice Sommer dalla Serie A

Dopo aver anticipato di sei mesi l’arrivo a Milano di Tajon Buchanan, il mercato dell’Inter si è basato nelle ultime settimane soprattutto sui colpi da programmare per l’estate. Il club nerazzurro nelle scorse ore ha mosso passi importanti verso la chiusura dell’acquisto di Mehdi Taremi e presto riprenderà i discorsi già ben avviati con Piotr Zielinski.

Altro reparto che andrà sistemato in casa Inter, riguarda quello dei portieri. Yann Sommer ha dimostrato grande sicurezza dopo la prima parte di stagione e rimarrà in difesa dei pali nerazzurri anche per il prossimo anno. Discorso più complicato per Emil Audero, in prestito dalla Sampdoria con un diritto di riscatto fissato sui 6,5 milioni.

Una cifra che l’Inter non sembra essere intenzionata a sborsare, a meno che non venga imbastito uno scambio con la Sampdoria con dei giovani nerazzurri dentro l’affare. L’obiettivo numero uno, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe invece diventare Juan Musso. Il portiere argentino è stato ‘panchinato’ da Carnesecchi all’Atalanta e potrebbe uscire in estate. Il club nerazzurro, che da anni segue l’argentino, dovrebbe convincere la Dea con un’offerta da circa 5 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

In calo nelle ultime stagioni, Musso rimane comunque un portiere di ottimo livello. Il profilo ideale per il ruolo di vice Sommer, per un club che ha bisogno di due estremi difensori top per competere su più fronti. Anche la scorsa estate l’Inter aveva fatto un tentativo per l’argentino che avrebbe pure accettato il ruolo di ‘chioccia’ per Trubin inizialmente pensato dai nerazzurri, prima di cambiare strategia e virare i propri interessi su Sommer.