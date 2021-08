Lukaku-Chelsea, tutto fatto: ufficializzazione lunedì

Operazione conclusa oggi pomeriggio

I dirigenti sono piuttosto delusi dall'atteggiamento della proprietà e del giocatore, che non aspettavano altro che l'offerta finale per introitare più del previsto. Il giocatore in particolar modo non sembra veder l'ora di tagliare i ponti con il passato ed iniziare una nuova avventura in Inghilterra. Il belga ha infatti chiesto di venire esentato non solo dall'amichevole di domani sera, ma anche dall'allenamento mattutino per velocizzare il trasferimento.