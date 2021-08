INTER NEWS - Altra amichevole alle porte per i ragazzi di Simone InzaghiCLICCA L'IMMAGINE IN ALTO PER VEDERE IL VIDEO

Redazione Passione Inter

Il punto con le ultimissime news di casa Inter. Mentre la trattativa sul mercatoLukaku-Chelsea prosegue, per l'Inter è tempo di tornare in campo in amichevole contro il Parma.