Sky – Lukaku ha scelto il Chelsea: l’Inter vuole chiudere subito per il sostituto

Romelu Lukaku è sempre più vicino dal lasciare Milano: l'Inter lavora sul profilo di Duvan Zapata

Big-Rom ha deciso di andare al Chelsea. Secondo Sky Sport, il centravanti belga ha comunicato la propria scelta a Simone Inzaghi e alla società, che non avrebbe voluto venderlo. Gianluca Di Marzio, poi, specifica che Lukaku non ha richiesto nessun tipo di adeguamento dell'ingaggio all'Inter. In primavera aveva rifiutato l'offerta del Manchester City perché credeva nel progetto insieme ad Antonio Conte.