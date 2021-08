Terremoto Inter, la cessione di Lukaku rischia di lasciare strascichi pesanti

I malumori si sarebbero estesi anche allo staff dirigenziale

Steven Zhang tuttavia avrebbe aperto immediatamente alla cessione, dando il via libera così a una spaccatura interna che, oltre che sotto l'aspetto tecnico, rischia di compromettere seriamente quanto costruito sinora anche dal punto di vista societario. Due mesi fa nessuno si sarebbe aspettato un tale capitombolo mediatico da parte dei nerazzurri, specie dopo un campionato dominato. Dell'anima di quella squadra ora non resta quasi nulla: via Conte, un po' il comandante che abbandona la nave che inizia a colare a picco, via Oriali, via Hakimi, via Lukaku e, per cause di forza maggiore purtroppo, via anche Eriksen.