Lukaku vuole solo l’Inter: il piano per continuare insieme

La volontà del giocatore potrebbe fare la differenza

Pietro Magnani

Romelu Lukaku vuole riprendersi l'Inter. Dopo i goal con Udinese e Porto, il belga sembra tornato quantomeno su livelli accettabili, pronto per un finale di stagione tutto da vivere. La questione più importante però si gioca fuori dal campo: Lukaku rimarrà all'Inter anche la prossima stagione?

Fino a qualche mese fa sembrava una certezza, ma i problemi fisici e il rendimento molto sottotono sembravano aver chiuso definitivamente la porta a questa ipotesi. Lukaku però non è uno che si arrende facilmente, come dimostrato la scorsa estate. Perciò, come riportato anche da La Gazzetta dello Sport, non si sta impegnando solo sul campo per esaudire il suo desiderio. Il grosso del lavoro è soprattutto dietro le quinte, in vista dell'anno prossimo.

Il desiderio delle parti è quello di proseguire insieme, ma in primis dipenderà molto dalle condizioni economiche. In caso di passaggio del turno, soprattutto coi suoi goal, Lukaku in pratica "si pagherebbe" la permanenza a Milano con i soldi fatti incamerare al club nerazzurro. Anche così però bisognerà probabilmente convincere il Chelsea a fare un cospicuo sconto a Zhang per il rinnovo del prestito. La speranza è che ROC Nations, la società a cui è legato Lukaku e che è molto vicina al presidente del Chelsea, Todd Boehly, possa metterci di nuovo lo zampino per venire incontro alle esigenze dell'attaccante.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Non si può dare per scontata la permanenza di Lukaku a Milano, specie qualora dovesse tornare quello di un tempo. In quel caso il Chelsea potrebbe ripensarci e riportarlo a Londra, anche se al momento sembra un'ipotesi molto remota: giocatore e Blues sono rimasti fin troppo scottati dall'ultimo anno insieme. La volontà del giocatore farà la differenza e non è da escludere che possa rinunciare persino a qualche soldo per facilitare la vita all'Inter. Avere in casa un Lukaku per una ventina di milioni, anche se non più devastante come un tempo, è qualcosa da accettare sempre al volo.