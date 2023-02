Verso Bologna-Inter, le probabili formazioni del match

L'Inter, dopo la bella vittoria nell'andata degli ottavi di Champions League sul Porto, non può tirare il fiato, dovendo affrontare il Bologna in trasferta domenica alle 12.30. Inzaghi, nonostante il ritorno sia il 14 marzo, sa bene che dosare le forze in queste settimane sarà determinante per strappare il pass per i quarti di finale.