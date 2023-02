Dove vedere Bologna-Inter, diretta tv e streaming del match

Tutte le informazioni utili

Pietro Magnani

Dove vedere Bologna-Inter in diretta TV e streaming — Dopo il successo contro l'Udinese e quello nell'andata degli ottavi di Champions League, l'Inter deve proseguire la sua marcia in SerieA. Per farlo, dovrà battere il Bologna in trasferta al Dall'Ara, proprio dove l'anno scorso i nerazzurri persero lo Scudetto. Il calcio di inizio sarà domenica 26 febbraio alle 12.30.

Informazioni utili per seguire Bologna-Inter — Bologna-Inter sarà trasmessa in diretta da DAZN e da Skysui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite), Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).

Sarà possibile assistere alla gara scaricando l'app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Bologna-Inter, inoltre, sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l'app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.

Noi di Passione Inter saremo in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Bologna-Inter in diretta insieme a voi!