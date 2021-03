Sky – L’Inter non vuole privarsi della Lu-La. Per Lautaro pronto il rinnovo: i dettagli

In attesa di terminare la stagione in corso, l’Inter è già al lavoro per la prossima stagione e ha intenzione di tenere saldi, al loro posto, Lukaku e Lautaro Martinez. Non c’è alcun dubbio sulla loro permanenza a Milano perché entrambi sono due pilastri della squadra. Per questo motivo, i nerazzurri stanno lavorando al rinnovo di Lautaro Martinez.

Come riporta Sky Sport, per l’attaccante argentino si è deciso che il contratto in essere verrà prolungato e adeguato a cifre più alte di quelle attuali, che al momento ammontano a 3 milioni di euro. L’ingaggio del Toro verrà aumentato a 5 milioni di euro più bonus. Le parti, negli incontri avuti nelle settimane precedenti, hanno trovato un punto d’incontro e l’entourage del calciatore ha capito che il calcio sta attraversando un momento difficile.

Tra i temi trattati anche quello della cessione, in cui l’Inter ha fatto presente che non venderà in nessun caso Lautaro, ma che serviranno tanti soldi per portarlo via da Milano.

