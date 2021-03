Diritti tv, Dazn si aggiudica il trienno 2021/24, ma Sky valuta il ricorso

La giornata di oggi ha determinato chi sarà a trasmettere le gare della Serie A per il triennio 2021/24. Ad aggiudicarsi le prossime stagioni del massimo campionato è stata DAZN, l’emittente streaming che negli ultimi anni ha mostrato ai suoi abbonati tre gare in esclusiva. Con il nuovo assetto, DAZN trasmetterà ben sette gare in esclusiva e tre in co-esclusiva.

Resta da assegnare il pacchetto 2 che prevede la possibilità di trasmettere 3 gare e in pole position c’è Sky. L’emittente ha perso dopo 20 anni di dominio la possibilità di trasmettere per tre stagioni la Serie A sui propri canali. Al momento, secondo quanto riporta Radiocor, da Sky non è arrivato nessun commento, ma si starebbe pensando ad un ricorso impugnando l’esito dell’asta. Come andrà a finire?

LA SERIE A PASSA SU DAZN: PREZZI E MODALITA’ DI VISIONE