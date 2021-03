Per Lukaku “c’è solo l’Inter”. Da Conte al feeling con Lautaro: no al Manchester City di Guardiola

Per Romelu Lukaku “c’è solo l’Inter”. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante nerazzurro non ha alcuna intenzione di lasciare Milano e cedere ai corteggiamenti sul mercato del Manchester City di Pep Guardiola.

Nella passata estate il club inglese aveva sondato il terreno con il numero 9 nerazzurro e aveva bussato anche alla porta dell’Inter. Nessuno dei due però ha mai aperto, Guardiola non ha ancora mollato la presa, effettuando nuovi sondaggi, ma la risposta ancora oggi è sempre la stessa. La sintonia tra l’Inter e Lukaku è totale.

Big Rom è il protagonista dell’oggi ma anche del domani nerazzurro. Lukaku ha un rapporto speciale non solo con Conte, ma anche con Lautaro che va oltre il feeling sul campo. Considera la Serie A il campionato ideale per le sue caratteristiche, come certificato dai numeri pazzeschi raggiunti in queste due stagioni, e ne fa anche una questione d’onore: a meno che non sia l’Inter a imbastire una trattativa di cessione che lo riguarda, non sarà certamente lui a chiedere di lasciare un club che ha investito su di lui nel momento peggiore della sua carriera.

