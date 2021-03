Torino-Inter, niente conferenza stampa per Antonio Conte alla vigilia

L’Inter, domani pomeriggio, farà visita al Torino di Nicola con l’obiettivo di centrare l’ottava vittoria consecutiva e blindare ancora di più il primato in classifica. Il destino è tutto nelle mani della squadra nerazzurra, a +6 dal secondo posto e a +10 dalla Juventus.

Oggi non si terrà la consueta conferenza stampa di Conte alla vigilia del match. Il tecnico nerazzurro, squalificato, non risponderà alle domande dei giornalisti per presentare la gara. In giornata parlerà quindi solo l’allenatore del Torino, Davide Nicola.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-INTER >>>