GdS – Verso Torino-Inter, Eriksen ok: oggi rifinitura con la squadra, ma Gagliardini è in pole. E Kolarov…

Dopo aver perso Vidal, operato ieri mattina all’Humanitas, Antonio Conte rischia di dover fare a meno domani pomeriggio contro il Torino anche di Eriksen. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il fantasista danese si è allenato ieri a parte per una leggera infiammazione al ginocchio.

Le sue condizioni non preoccupano eccessivamente lo staff medico nerazzurro, già oggi Eriksen dovrebbe partecipare regolarmente alla rifinitura con il resto della squadra. Conte però starebbe pensando di non schierarlo dal 1′ e puntare su Gagliardini, in pole rispetto a Sensi e Vecino. Anche Kolarov sta meglio, ma difficilmente il serbo farà parte della trasferta.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-INTER >>>