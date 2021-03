Le probabili formazioni di Torino-Inter: c’è Gagliardini. Sanchez insidia Lautaro

Cresce l’attesa per Torino-Inter, match in programma domani pomeriggio alle ore 15, valido per la 27esima giornata di Serie A. La squadra nerazzurra, dopo la vittoria per 1-0 sull’Atalanta, è chiamata anche domani per blindare il primo posto in classifica.

Antonio Conte, con ogni probabilità, dovrà fare a meno dal 1′ di Eriksen, che nella giornata di ieri ha accusato un piccolo problema: sarà Gagliardini a completare la mediana con Barella e Brozovic. Confermati Hakimi e Perisic sulle fasce, dietro toccherà al trio Skriniar-de Vrij-Bastoni ancora una volta proteggere la porta di capitan Handanovic. In avanti Lautaro e Lukaku, ma Sanchez scalpita e insidia il Toro.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-INTER:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Buongiorno; Vojvoda, Gojak, Mandragora, Lukic, Murru; Verdi, Sanabria

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro, Lukaku.

TORINO-INTER, NICOLA RITROVA SINGO >>>