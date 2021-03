CdS – Rebus Lukaku, lo United chiede Lautaro o Skriniar per saldare il “debito”: la risposta dell’Inter

In attesa di capire il destino del futuro societario dell’Inter, la dirigenza nerazzurra è al lavoro per rispettare sul mercato tutte le scadenze fissate per il pagamento dei cartellini dei giocatori, importanti per ottenere la licenza Uefa.

Tra questi, come riportato il Corriere dello Sport, c’è quello di Romelu Lukaku: l’Inter deve versare al Manchester United ancora 50 milioni di euro, i Red Devils hanno chiesto Lautaro o Skriniar per saldare il “debito”, ma l’Inter non è disposta a privarsi di uno dei due e reputa quella dello United solo una “provocazione“. Serve trovare un nuovo accordo, i rapporti buoni però tra i due club potrebbero facilitare l’affare.

