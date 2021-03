Il Giorno – Scadenze Inter, Suning assicura: pagamenti saldati entro metà marzo. Lo scenario

Niente paura, Suning rispetterà tutte le scadenze necessarie per ottenere la licenza Uefa. Quando? Secondo quanto riportato da Il Giorno, non a fine marzo, ma già a metà mese.

La deadline è fissata al 31 marzo, ma la dirigenza nerazzurra ha ribadito ancora una volta che le “competenze” verranno liquidate presto. Non preoccupa neppure la questione relativa ai pagamenti dei cartellini dei giocatori. Chi se ne occupa, in casa Inter, sa bene come muoversi: “Gli amministratori nerazzurri non sono certo degli sprovveduti”, spiega Il Giorno.

Anche perché Real Madrid e Manchester United sono già state avvertite da tempo sui ritardi nei pagamenti delle rate di Hakimi e del bonus per Lukaku. Una situazione che al momento non sembra turbare più di tanto nessuno dei tre club coinvolti.

