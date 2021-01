TMW – Slitta a domani il rientro di Maicon in Italia: ecco perché. Il Sona lo aspetta

Tutti lo aspettavano a Milano, soprattutto i tifosi del Sona, ma il rientro di Maicon in Italia è rimandato a domani.

Come riportato infatti da Tuttomercatoweb il brasiliano, pilastro dell’Inter del Triplete, sbarcherà solo domani a Roma, non più a Milano, nelle prime ore del mattino. Il volo è stato infatti rimandato per alcuni intoppi burocratici.

I tifosi del Sona, club militante in Serie D, ma anche quelli dell’Inter dovranno così aspettare qualche ora in più del previsto, per il ritorno di Maicon in Italia, un grande colpo di mercato messo a segno dal ds Ferrarese.

