Verso Roma-Inter, Spinazzola vuole esserci: allenamento in gruppo. Fonseca ci pensa

Leonardo Spinazzola ha svolto buona parte dell’allenamento con i compagni e si candida ad una maglia da titolare in vista del big match in programma domenica a pranzo tra Roma e Inter.

Come riportato da alfredopedulla.com l’esterno azzurro, fuori da 1 mese per una lesione al flessore, è sulla via della guarigione. Le prossime 48 ore saranno decisive per nuove valutazioni, Fonseca potrebbe ritrovare uno dei suoi pilastri in vista della delicata sfida contro Conte. Ancora a parte invece Calafiori, Pedro, Fazio, Zaniolo e Pastore.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<