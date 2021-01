UFFICIALE – Roma-Inter a Di Bello: i precedenti. Orsato quarto uomo, Mazzoleni al Var

Sarà Marco Di Bello a dirigente Roma-Inter, lunch match valido per la 17esima giornata di Serie A e in programma domenica all’Olimpico. Fabio Preti e Daniele Bindoni i guardalinee, Daniele Orsato sarà il quarto ufficiale. Paolo Silvio Mazzoleni sarà l’addetto Var, con lui in sala anche Giacomo Paganessi.

Nove i precedenti con l’Inter che con Di Bello non ha mai perso fin qui: 6 vittorie e 3 pareggi il bilancio. Venti invece quelli con la Roma: 13 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. E’ stato proprio Di Bello a dirigere l’ultimo Roma-Inter, terminato con il risultato di 2-2: non mancarono le polemiche per il gol dell’1-1 giallorosso, viziato da un fallo su Lautaro ad inizio azione.

