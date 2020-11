Bomba dal Telegraph: “Guardiola ha offerto quasi 80 milioni per Lukaku”. La risposta spiazzante dell’Inter

In virtù del fatto che la prossima stagione andrà per i 33 anni, il Manchester City è già ora alla ricerca di un nuovo Sergio Agüero. Il Kun ha fatto la storia del club, realizzando oltre 255 gol totali in tutta la sua esperienza in Inghilterra. La carta d’identità, però, non guarda in faccia a nessuno e quindi anche il City è costretto ad iniziare a pensare ad un futuro senza di lui. Il gioco di Guardiola richiede calciatori più giovani e fisicamente prestanti, tanto che, secondo quanto riportato dal Telegraph, nell’ultima sessione di mercato Pep avrebbe addirittura fatto un’offerta all’Inter per provare a strapparle Romelu Lukaku.

I soldi messi sul piatto sono stati circa 70 milioni di sterline (ovvero 78 milioni di euro), ma l’Inter ha risposto picche ed ha alzato il muro: Big Rom vale almeno 94 milioni di sterline, ovvero oltre i 100 milioni di euro, cifra che ha dovuto far desistere anche un club ricchissimo come quello dello sceicco Manṣūr.

