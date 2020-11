Social – Conte celebra anche i cuochi dell’Inter: “Benvenuti nella cucina di Appiano!”

Dopo aver regalato un po’ di spazio ai magazzinieri, ora è il momento dei cuochi. Antonio Conte, pochi minuti fa, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post per celebrare la cucina di Appiano Gentile, con il suo staff di cuochi che controlla la dieta dei calciatori. Al di là della simpatia del gesto, il tecnico non ha mai nascosto quanto sia attento ai dettagli, ed una dieta equilibrata e ben mirata è molto più che un dettaglio per la vita sportiva di un atleta, come conferma il mister proprio nella didascalia della foto.

“ La sana e corretta alimentazione è fondamentale, soprattutto per atleti professionisti. Benvenuti nella Cucina di Appiano!”, scrive Conte. Ecco qui di seguito il post.