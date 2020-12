Mercato – L’Altetico Madrid si inserisce tra l’Inter e Marcos Alonso

Marcos Alonso è sempre più ai margini del Chelsea e le sue non convocazioni ormai non fanno più notizia: buone notizie quindi per l’Inter e Antonio Conte che vorrebbero riportare in Italia l’esterno sinistro.

Marcos Alonso è già stato allenato dal tecnico interista ai tempi del Chelsea mettendo a segno ben 13 reti in due stagione e ora lo riabbraccerebbe molto volentieri. Marotta però non vorrebbe spendere troppo, massimo 12 milioni di euro; come riporta Calciomercato.com nelle ultime ore si è inserito anche l’Atletico Madrid nella corsa al mancino.

I colchoneros mettono sul piatto un’offerta di prestito semestrale, con la possibilità di ridiscutere il futuro di Marcos Alonso il prossimo giugno, proposta che al momento non sarebbe particolarmente gradita al Chelsea. L’Inter resta vigile e attenta, ma non vuole aste.

