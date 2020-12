Dalla Catalogna sono sicuri: Messi e Suarez giocheranno insieme nell’Inter Miami

Radio Catalunya lancia la bomba di mercato: secondo l’emittente spagnola Lionel Messi e Luis Suarez torneranno a giocare insieme nell’Inter Miami. Il piano dei due giocatori è quello di fare coppia negli Stati Uniti così come l’hanno fatta fino alla passata stagione nel Barcellona.

L’uruguaiano ha già lasciato il Camp Nou destinazione Atletico Madrid, mentre l’argentino dovrà decidere nelle prossime settimane il suo futuro. Si potrà svincolare gratuitamente a giugno e Inter e Manchester City sono sempre alla finestra, ma in Spagna non hanno ancora perso le speranze per un rinnovo.

I due giocatori dovrebbero ritrovarsi a Miami non prima del 2022 secondo i loro piani: in questi due anni il futuro è ancora tutto da decifrare.

