Kickest stila la top 11 del 2020: solo Barella presente tra i nerazzurri

Il 2020 è ormai in dirittura d’arrivo e come di consueto è tempo di classifica sui migliori giocatori dell’anno. Kickest ha stilato la sua personalissima formazione migliore scesa in campo in Serie A durante quest’anno solare.

Il portiere scelto è Silvestri del Verona che dirige una difesa a quattro formata da Theo Hernandez, Kjaer, De Ligt e Cuadrado. A centrocampo è presente Barella oltre a Kessiè e Locatelli, mentre il tridente offensivo è composto da Cristiano Ronaldo, Immobile e Mkhitaryan.

L’unico interista presente è quindi Nicolò Barella, mentre spiccano le numerose assenze, una su tutte quella di Romelu Lukaku. In difesa ci sarebbe potuto essere anche Stefan de Vrji o in porta Samir Handanovic, ma Kickest ha preferito altri giocatori ai nerazzurri.

