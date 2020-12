Tegola sulla Serie A: bloccato il decreto crescita?

Un comunicato dell’Agenzia delle Entrate quest’oggi gela la Lega di Serie A: il decreto crescita è stato bloccato e non ci sarà più quindi la detrazione fiscale del 50% per i calciatori acquistati. Ora la palla passa al Governo che potrebbe ripristinare la situazione emanando un decreto attuativo.

La norma prevedeva, in sintesi, che venisse tassato solo il 30 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori residenti all’estero (da almeno 2 anni) che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. Questo decreto è stato molto utile per l’acquisto, per esempio, di Eriksen e De Ligt.

