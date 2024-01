Marotta prepara TRE COLPI per rafforzare l’Inter

Il mercato di gennaio dell’Inter è partito subito con il botto con il colpo Buchanan già messo assegno e con anche la possibilità di cambiare qualcosa in attacco nelle prossime settimane. Tuttavia, il lavoro di della dirigenza e di Beppe Marotta non si limita solo alla stretta attualità.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l’amministratore delegato nerazzurro sarebbe pronto a mettere a segno 3 colpi di mercato a parametro zero per l’estate. Il primo sembra essere già molto vicino: si tratta di Piotr Zielinski, con i nerazzurri in vantaggio sulla concorrenza.

Gli altri due nomi sono quelli di Mehdi Taremi del Porto e Tiago Djaló del Lille. Il primo è da tempo un obiettivo caldissimo per giugno e la firma potrebe arrivare per una cifra intorno ai 5,5 milioni di euro più bonus.

Per il difensore portoghese, invece, il discorso è diverso: lui vorrebbe dare priorità all’Inter, vista l’intesa trovata da tempo, ma il club potrebbe venderlo prima per evitare di perderlo a zero. Pronta a fare lo sgarro ci sarebbe la Juventus.