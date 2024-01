Zhang non cambia strategia: ecco le LINEE GUIDA per il mercato

Il mercato di gennaio dell’Inter si è aperto subito con l’acquisto di Tajon Buchanan dal Bruges. Un investimento importante, che però rimarrà in linea con la strategia di mercato che Steven Zhang ha dettato ai dirigenti, senza particolari novità.

Come riporta Tuttosport, infatti, il saldo tra entate e uscite nerazzurre dovrà sempre rimanere pari o superiore a zero. In questo senso, l’investimento da 7 millioni più bonus per Buchanan è stato possibile grazie al positivo tra entrate e uscite ottenuto nella sessione di mercato estiva.

L’opinione di Passione Inter

La notizia su queste linee guida di mercato non stupisce più di tanto. D’altronde, Marotta ha sempre riadito nelle interviste come la parola d’ordine dell’Inter sia “sostenibilità. E non a caso, i nerazzurri stanno osservando diversi profili a parametro zero per la prossima estate, per mantenere alto il livello competitivo della rosa.