L’Inter torna al COMPLETO: Inzaghi ora vuole una SCOSSA

Il mese di dicembre dell’Inter non è stato il più scintillante di questa prima parte di stagione. La mancata vittoria con la Real Sociedad, l’eliminazione dalla Coppa Italia e qualche infortunio di troppo non hanno permesso alla rosa di Inzaghi di rendere al massimo. Nel 2024, però, il tecnico vuole cambiare passo.

In questo senso, come riferito da La Gazzetta dello Sport, le buone notizie non mancano: Dimarco e Lautaro Martinez sono pronti a tornare in gruppo, mentre Pavard e Dumfries, rientrati da poco dai rispettivi infortuni, sono ormai vicini alla condizione migliore.

A tutto ciò, si aggiunge anche l’acquisto di Buchanan, che sarà presto a disposizione di Inzaghi e che andrà a coprire il vuoto lasciato dall’infortunio di Cuadrado. Con il ritorno della rosa al completo, allora, il tecnico vuole una scossa da parte dei suoi, per lasciarsi alle spalle un ultimo mese con qualche complicazione di troppo.