Quanto INCASSA l’Inter con la Supercoppa Italiana

Mancano circa due settimane e l’Inter volerà in Arabia per difendere la Supercoppa Italiana conquistata la scorsa stagione. Quest’anno, peraltro, la competizione presenterà per la prima volta un formato a 4 squadre, con semifinali e finale. Oltre ai nerazzurri, ci saranno anche Napoli, Lazio e Fiorentina.

Una formula, che dovrebbe garantire un montepremi più alto da dividersi tra i vari club. La vincitrice, come riportato dal giornalista Franco Vanni, la vincitrice del torneo incasserà 8 milioni di euro, mentre la finalista porterà a casa 5 milioni di euro. Alle due semifinaliste perdenti, invece, andranno 1,6 milioni di euro a testa.