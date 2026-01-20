Marotta annuncia il colpo in diretta: “Siamo felici”

Intervenuto durante il pre-partita di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Arsenal, il presidente Beppe Marotta ha commentato non solo la sfida di questa sera a San Siro, ma anche le ultime voci sul mercato nerazzurro. Queste le parole del numero uno del club interista:

CHAMPIONS – “Questo è un format strano, difficile fare previsioni. Noi sappiamo di voler fare una partita positiva e portare a casa un risultato positivo, poi faremo un consuntivo a fine partita”.

MERCATO – “Mercato povero dove non ci sono occasioni che possano far salire il livello della nostra rosa. I sondaggi sono continui, ma al momento non c’è l’occasione. Vediamo cosa succede in questi giorni, ma non c’è l’imperativo di dover intervenire. Dumfries sta affrettando il suo recupero e sarà disponibile il prima possibile”.

JAKIROVIC – “Sappiamo che la Dinamo Zagabria ha sempre giocatori interessanti, non nascondo che i miei colleghi hanno fatto un sondaggio e spero si possa arrivare alla conclusione. Saremmo molto felici di aggiungere questo ragazzo al nostro organico Under 23. Abbiamo Sucic e siamo molto contenti, poi il presidente Boban ha diritto di scegliere quale offerta accettare, ma noi siamo molto ottimisti”.