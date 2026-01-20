20 Gennaio 2026
Inter-Arsenal, formazioni UFFICIALI: cambio in difesa
Le scelte di Chivu e Arteta
E’ giunto il momento del big match di San Siro tra Inter-Arsenal, sfida importantissima per la classifica dei nerazzurri in ottica qualificazione diretta agli ottavi di finale. La squadra di Chivu, reduce da un ottimo momento, dovrà vedersela contro l’unica squadra imbattuta e a punteggio pieno di questa edizione della Champions.
Queste le formazioni ufficiali di Inter-Arsenal, settima giornata di Champions League:
20 Gennaio 2026 – 21:00
Meazza, San Siro
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 23 – Barella 7 – Zielinski 8 – Sucic 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 43 Cocchi, 94 Esposito.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Palacios, Dumfries, Calhanoglu
diffidati
Nessuno
Arsenal 4-3-3
Formazione1 – Raya 12 – Timber 2 – Saliba 3 – Mosquera 49 – Lewis-Skelly 10 Eze 36 – Zubimendi 23 – Merino 7 – Saka 9 – Gabriel Jesus 19 – Trossard Mikel Arteta
Panchina
13 Kepa, 35 Setford, 4 White, 6 Gabriel, 8 Ødegaard, 11 Martinelli, 14 Gyokeres, 16 Norgaard, 20 Madueke, 22 Nwaneri, 29 Havertz, 41 Rice.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Calafiori, Hincapié, Dowman
diffidati
Nessuno
Arbitro: Joao Pinheiro
Assistenti: Bruno Jesus – Luciano Maia
Quarto Uomo: João Gonçalves
Var: Tiago Martins AVar: Carlos del Cerro Grande