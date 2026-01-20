Di Marzio: “Contatto Inter con gli agenti del Dibu Martinez”

L’Inter sta già cominciando a muoversi in vista della scadenza contrattuale della prossima estate legata a Yann Sommer. Il club nerazzurro, nonostante la presenza di Josep Martinez in rosa come secondo portiere, è alla ricerca di un erede dello svizzero che possa prendersi il posto da titolare a partire dalla prossima stagione.

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il profilo attualmente più caldo sembra essere quello del Dibu Martinez. Il portiere argentino è di proprietà dell’Aston Villa, con cui ha un contratto in scadenza solamente nel giugno 2029. Secondo l’esperto di mercato, l‘Inter nelle scorse ore avrebbe intrapreso i primi contatti con l’entourage dell’estremo difensore classe 1992.