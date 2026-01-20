Romano: “Perisic vuole tornare all’Inter, ecco le condizioni”

Nonostante sia al momento un’operazione in standby quella tra Ivan Perisic e l’Inter, il club nerazzurro non sembra aver perso ancora le speranze per dar vita al ritorno del croato. Tutto, però, dipenderà dal PSV Eindhoven che ad oggi non sembra avere alcuna intenzione di volersi privare di uno dei calciatori più forti e importanti del proprio organico. Da qui alla fine del mercato di gennaio, però, le cose potrebbero clamorosamente cambiare a seconda di quello che sarà il percorso europeo del club olandese.

Queste le ultime secondo Fabrizio Romano: “Perisic all’Inter? Oggi è un’operazione completamente ferma. C’è il desiderio di Perisic di tornare all’Inter e quello dell’Inter di riprendere Perisic. Ma c’è il Psv Eindhoven che oggi vuol tenere il suo giocatore, non vuole che vada via. Poi siamo al 20 gennaio, se il Psv dovesse uscire dalla Champions e a quel punto decidere di liberare Perisic a fronte comunque di un pagamento, se tutti questi fattori si verificano vediamo alla fine del mercato. Ma ad oggi resta tutto bloccato”.