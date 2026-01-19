19 Gennaio 2026
Probabili formazioni Inter-Arsenal: un dubbio per Chivu
Le possibili scelte di Chivu e Arteta
La Champions League torna di scena a San Siro per l’ultima volta nel corso della fase campionato. Martedì 20 gennaio alle 21.00, infatti, l’Inter affronterà l’Arsenal per la penultima giornata della competizione, prima di concludere tra una settimana in trasferta con il Borussia Dortmund. Gara di fondamentale importanza per i nerazzurri per cercare di avvicinare l’obiettivo qualificazione diretta (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE INTER-ARSENAL).
Di seguito le probabili formazioni di Inter-Arsenal:
20 Gennaio 2026 – 21:00
Meazza, San Siro
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 23 – Barella 7 – Zielinski 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
13 Josep Martinez, 60 Taho, 15 Acerbi, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto, 8 Sucic, 17 Diouf, 36 Darmian, 16 Frattesi, 43 Cocchi, 44 Berenbruch, 14 Bonny, 94 Pio Esposito.
Ballottaggi
Mkhitaryan-Frattesi 55-45%, Mkhitaryan-Sucic 55-45%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Palacios, Dumfries, Calhanoglu
diffidati
Nessuno
Arsenal 4-3-3
Formazione1 – Raya 4 – White 2 – Saliba 6 – Gabriel 12 – Timber 8 – Odegaard 36 – Zubimendi 41 – Rice 7 – Saka 14 – Gyokeres 19 – Trossard Mikel Arteta
Panchina
13 Kepa, 3 Mosquera, 49 Lewis-Skelly, 23 Merino, 10 Eze, 20 Madueke, 11 Martinelli, 29 Havertz, 9 Gabriel Jesus
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Calafiori, Hincapié, Dowman
diffidati
Nessuno
Arbitro: Joao Pinheiro
Assistenti: Bruno Jesus – Luciano Maia
Quarto Uomo: João Gonçalves
Var: Tiago Martins AVar: Carlos del Cerro Grande