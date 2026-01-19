Dove vedere Inter-Arsenal: diretta TV e streaming del match

Quando si gioca Inter-Arsenal, 7^ giornata di Champions League

Torna a farsi sentire la magica musichetta della Champions League a San Siro con il nuovo appuntamento cui è attesa la squadra di Cristian Chivu. Martedì 20 gennaio, infatti, alle 21.00 è in programma il fischio d’inizio di Inter-Arsenal, match della settima giornata che per i nerazzurri arriva dopo due sfortunate sconfitte di fila rimediate contro Atletico Madrid e Liverpool.

Inter-Arsenal, dove vederla: Sky o Prime Video?

Inter-Arsenal, match della settima giornata di Champions League sarà visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport 4K (canale 213) Sky Sport (canale 251). Inter-Arsenal, inoltre, sarà visibile in streaming sulla piattaforma Sky Go e su NOW TV.

