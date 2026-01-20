Lautaro cerca il gol nel big match: l’Arsenal per sbloccarsi
Il capitano ancora a secco nelle grandi partite
Contro l’Arsenal sarà ancora Lautaro Martinez a guidare l’attacco nerazzurro nella sfida di questa sera. Il capitano spera di trascinare insieme a Thuram la squadra verso un risultato positivo in uno scontro diretto che vale punti pesanti per la classifica di Champions League.
L’argentino si presenta all’appuntamento con un dato particolare che Chivu vorrebbe vedere cancellato proprio stasera. Come ricordato La Gazzetta dello Sport, tra i 15 gol messi a segno finora in questa stagione, nessuno è arrivato in una grande partita. Una statistica che stride con il rendimento europeo del numero 10, considerato uno dei migliori realizzatori della coppa nell’anno solare 2025.
Proprio in Champions, Lautaro ha già trovato la via del gol quattro volte nella fase autunnale dell’attuale edizione. Il tecnico nerazzurro chiede ora un ulteriore sforzo al suo attaccante per superare l’ostacolo rappresentato dai Gunners.
La nuova versione del capitano, più trequartista che centravanti puro, non ha ridotto il suo contributo sotto porta. Anzi, ha reso la squadra più fluida ed equilibrata dal punto di vista tattico. Questa sera potrebbe essere l’occasione giusta per aggiungere ai numeri anche il sigillo in una partita di cartello.