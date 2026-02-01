Marotta: “Stop su Diaby. Frattesi? Dipende da lui”

Intervenuto nel pre-partita di Cremonese-Inter, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha parlato di calciomercato e di possibili operazioni last minute a poche ore dalla chiusura della finestra invernale. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn:

PIO ESPOSITO – “Sicuramente c’è soddisfazione, il merito va a Chivu che ha valorizzato uno dei nostri migliori giovani del momento come Pio. Abbiamo un reparto offensivo di grande qualità e siamo contenti di averlo fatto con un mister che allenava nel settore giovanile”.

DUMFRIES – “Su Dumfries non voglio mancare di rispetto all’area medica ma credo che nel giro di un mese possa essere disponibile. Per quanto riguarda il mercato in sé noi abbiamo detto che in questa finestra di mercato non l’abbiamo mai affrontata con l’ansia di dover colmare delle lacune, se non questa situazione che ci è capitata con Dumfries. Non c’erano delle opportunità da sfruttare. Quella di Diaby era un’opportunità, il sondaggio l’abbiamo fatto ma la risposta è quella che l’Al-Hittiad vuole tenerselo e quindi la cosa si è fermata lì”.

FRATTESI – “Frattesi resta al centro del progetto? Sì, noi abbiamo sempre detto che manderemo via i giocatori che vogliono andarsene. Lui non ha manifestato questa intenzione, oggi è qua gioca ed è per noi importante. La speranza è che possa trovare più continuità, ma la concorrenza è forte e molto dipende da lui e da un insieme di fattori”.

MASSOLIN – “Abbiamo fatto alcune operazioni a carattere di investimento giovani. Questa, nonostante lui sia un ventiquattrenne, è stata fatta con l’intenzione di prendere un giocatore che può essere utile anche in un’ottica futura per la Prima Squadra. Nella giornata di domani possiamo definire questa operazione, con il giocatore che finirà la stagione a Modena”.