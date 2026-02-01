1 Febbraio 2026
Cremonese-Inter, formazioni UFFICIALI: la scelta su Frattesi
Le scelte definitive di Nicola e Chivu
A poche ore dalla chiusura di un calciomercato che potrebbe regalare qualche colpo finale in casa nerazzurra, l’attenzione è tutta rivolta al match di questo pomeriggio tra Cremonese-Inter. Diverse assenza per Cristian Chivu: dopo l’infortunio di Nicolò Barella dei giorni scorsi, nella giornata di ieri si è fermato anche Carlos Augusto.
Queste le formazioni ufficiali di Cremonese-Inter, ventitreesima giornata di Serie A:
1 Febbraio 2026 – 18:00
Giovanni Zini, Cremona
Cremonese 3-5-2
Formazione1 – Audero 24 – Terracciano 6 – Baschirotto 5 – Folino 3 – Pezzella 29 – Maleh 33 – Grassi 7 – Zerbin 23 – Ceccherini 90 – Bonazzoli 10 – Vardy Davide Nicola
Panchina
16 Silvestri, 69 Nava, 9 Djuric, 11 Johnsen, 15 Bianchetti, 22 Floriani, 30 Faye.
Ballottaggi
Floriani-Maleh 51-49%, Bonazzoli-Djuric 60-40%
Squalificati
Barbieri
indisponibili
Sanabria, Moumbagnà, Payero, Bondo, Collocolo
diffidati
Bondo
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 16 – Frattesi 7 – Zielinski 8 – Sucic 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 94 – Pio Esposito Cristian Chivu
Panchina
12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 9 Thuram, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 41 Kamate, 43 Cocchi, 45 Bovo.
Ballottaggi
Sommer-Martinez J. 60-40%, Bisseck-Acerbi 55-45%, Esposito Pio-Thuram 51-49%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Dumfries, Carlos Augusto, Calhanoglu, Barella
diffidati
Calhanoglu, Barella
Arbitro: Davide Massa
Assistenti: Peretti – Laudato
Quarto Uomo: Tremolada
Var: Marini AVar: Fabbri