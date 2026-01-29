29 Gennaio 2026

Probabili formazioni Cremonese-Inter: Chivu non rischia

Le possibili scelte di Nicola e Chivu

Dopo aver conquistato il decimo posto nella classifica finale della fase campionato della Champions League, l’Inter è pronta a concentrare tutte le proprie energie esclusivamente sul campionato. Domenica 1° febbraio alle ore 18.00 la squadra di Cristian Chivu farà visita alla Cremonese per la gara della 23esima giornata di Serie A (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE CREMONESE-INTER).

Di seguito le probabili formazioni di Cremonese-Inter:

1 Febbraio 2026 – 18:00
Giovanni Zini, Cremona
logo Cremonese
Cremonese 3-5-2
Formazione
1 – Audero 24 – Terracciano 6 – Baschirotto 15 – Bianchetti 22 – Floriani 7 – Zerbin 27 – Vandeputte 33 – Grassi 3 – Pezzella 90 – Bonazzoli 10 – Vardy Davide Nicola
Panchina
16 Silvestri, 69 Nava, 23 Ceccherini, 30 Faye, 55 Folino, 11 Johnsen
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Barbieri
indisponibili
Sanabria, Moumbagnà, Payero, Bondo, Collocolo
diffidati
Bondo
logo Inter
Inter 3-5-2
Formazione
1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 8 – Sucic 7 – Zielinski 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 15 Acerbi, 35 Darmian, 30 Carlos Augusto, 6 De Vrij, 43 Cocchi, 17 Diouf, 16 Frattesi, 94 P. Esposito, 14 Bonny
Ballottaggi
Dimarco-Carlos Augusto 60-40%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Dumfries, Calhanoglu, Barella
diffidati
Calhanoglu, Barella
Arbitro: Davide Massa
Assistenti: Peretti – Laudato
Quarto Uomo: Tremolada
Var: Marini AVar: Fabbri
👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.