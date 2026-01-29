29 Gennaio 2026
Probabili formazioni Cremonese-Inter: Chivu non rischia
Le possibili scelte di Nicola e Chivu
Dopo aver conquistato il decimo posto nella classifica finale della fase campionato della Champions League, l’Inter è pronta a concentrare tutte le proprie energie esclusivamente sul campionato. Domenica 1° febbraio alle ore 18.00 la squadra di Cristian Chivu farà visita alla Cremonese per la gara della 23esima giornata di Serie A (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE CREMONESE-INTER).
Di seguito le probabili formazioni di Cremonese-Inter:
1 Febbraio 2026 – 18:00
Giovanni Zini, Cremona
Cremonese 3-5-2
Formazione1 – Audero 24 – Terracciano 6 – Baschirotto 15 – Bianchetti 22 – Floriani 7 – Zerbin 27 – Vandeputte 33 – Grassi 3 – Pezzella 90 – Bonazzoli 10 – Vardy Davide Nicola
Panchina
16 Silvestri, 69 Nava, 23 Ceccherini, 30 Faye, 55 Folino, 11 Johnsen
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Barbieri
indisponibili
Sanabria, Moumbagnà, Payero, Bondo, Collocolo
diffidati
Bondo
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 8 – Sucic 7 – Zielinski 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 15 Acerbi, 35 Darmian, 30 Carlos Augusto, 6 De Vrij, 43 Cocchi, 17 Diouf, 16 Frattesi, 94 P. Esposito, 14 Bonny
Ballottaggi
Dimarco-Carlos Augusto 60-40%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Dumfries, Calhanoglu, Barella
diffidati
Calhanoglu, Barella
Arbitro: Davide Massa
Assistenti: Peretti – Laudato
Quarto Uomo: Tremolada
Var: Marini AVar: Fabbri