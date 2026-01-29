Dove vedere Cremonese-Inter, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Cremonese-Inter, 23^ giornata Serie A

Reduce dall’ottima e convincente vittoria in Champions League in casa del Borussia Dormtund, l’Inter è attesa in campionato da una nuova trasferta. La squadra di Cristian Chivu dovrà difendere il primato in classifica contro la Cremonese, dopo aver allungato il vantaggio a +5 punti sul secondo posto del Milan nel corso della scorsa giornata (LE PROBABILI FORMAZIONI DI CREMONESE-INTER).

Cremonese-Inter, dove vederla: DAZN o Sky?

Cremonese-Inter verrà trasmessa domenica 1° febbraio alle ore 18:00 in diretta tv sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match tra Cremonese-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.

