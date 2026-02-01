Jones-Inter in standby: il Liverpool chiede prima il rinnovo

La trattativa per portare Curtis Jones all’Inter è al momento bloccata. Il club nerazzurro lavora da giorni sul centrocampista inglese, ma al momento tutto è fermo a causa della posizione del Liverpool. I Reds vorrebbero infatti prima blindare il giocatore con un prolungamento contrattuale.

Secondo Tuttosport, Inter e Liverpool hanno discusso anche della situazione di Curtis Jones, che il direttore sportivo Ausilio vorrebbe acquisire per rimpiazzare Davide Frattesi. Quest’ultimo è destinato al Nottingham Forest, con l’accordo tra i club già raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 40 milioni.

Il nodo della questione riguarda le condizioni poste dal Liverpool. Oltre a dover gestire numerose assenze in rosa, il club inglese vincola la partenza di Jones al prolungamento del suo contratto per un’altra stagione. L’attuale accordo scade nel 2027, ma l’entourage del centrocampista fa muro sulla proposta di estensione.

Si tratta di una corsa contro il tempo. Le distanze che potrebbero apparire importanti oggi potrebbero ridursi rapidamente nelle prossime ore, quando il mercato chiuderà i battenti. La situazione resta quindi aperta fino all’ultimo giorno disponibile per le trattative.