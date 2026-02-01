Massolin all’Inter, è fatta: domani le visite a Milano

Domani Yann Massolin sarà a Milano per sostenere le visite mediche con l’Inter. Il centrocampista francese classe 2022 ha raggiunto ieri l’accordo con il club nerazzurro, che lo preleverà dal Modena per una cifra di 3,5 milioni di euro. L’operazione è stata definita e il giocatore completerà la stagione in gialloblu prima di trasferirsi definitivamente a partire dalla prossima estate.

Come ribadito dal Corriere dello Sport, si tratta di un’operazione pensata per il futuro. Massolin si è imposto come uno dei protagonisti dell’attuale campionato di Serie B, distinguendosi per caratteristiche fisiche e tecniche che lo rendono un profilo interessante. Con i suoi 197 centimetri di altezza sfiora i due metri, ma la stazza non penalizza affatto le sue qualità con il pallone.

Il quotidiano romano evidenzia infatti come il controllo della sfera e il dribbling siano tra i punti di forza del giovane transalpino. Si tratta di un centrocampista versatile, capace di adattarsi anche in posizioni più avanzate sul terreno di gioco. Caratteristiche che hanno convinto la dirigenza nerazzurra a investire su di lui in chiave prospettica.

L’Inter prosegue così nella sua strategia di ringiovanimento della rosa, puntando su talenti da far crescere e valorizzare nel tempo. Massolin avrà modo di completare il percorso con il Modena e arriverà a Milano nella prossima finestra estiva di mercato.