Inter-Diaby, tutto riaperto: tentativo in extremis

Potrebbe riaprirsi la trattativa che porta a Moussa Diaby. L’Inter proverà negli ultimi momenti disponibili di questa sessione di calciomercato a sbloccare l’operazione con l’Al-Ittihad per portare a Milano il calciatore francese. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, in giornata si cercheranno degli spiragli per il classe ’99.

Il club saudita non aveva accettato le proposte avanzate dai nerazzurri. La prima offerta prevedeva un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Successivamente la dirigenza interista si era detta disponibile a trasformare il diritto in obbligo, senza però spingersi oltre i 28 milioni.

L’Al-Ittihad non aveva mostrato alcuna apertura alle condizioni proposte e l’affare sembrava ormai sfumato. Nelle prossime ore però verrà fatto un nuovo tentativo per cercare di chiudere l’operazione, con l’Inter che vorrebbe proporre un nuovo prestito con diritto, ma che può trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. La volontà di portare Diaby a Milano resta viva e la trattativa potrebbe rivivere in extremis.