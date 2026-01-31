Curtis Jones resta un nome caldo per l’Inter. Il centrocampista del Liverpool avrebbe dato il proprio consenso al trasferimento, ma l’operazione presenta due ostacoli significativi. Il primo riguarda il contratto: Jones è legato ai Reds fino al 2027 e il club inglese non intende lasciarlo partire in prestito senza un prolungamento. Il rinnovo rappresenta quindi un passaggio obbligato per sbloccare l’operazione. Il secondo ostacolo riguarda la situazione interna al Liverpool, dove l’emergenza infortuni rende complicato privarsi di elementi della rosa.

La trattativa resta inoltre condizionata dall’eventuale cessione di Frattesi, elemento necessario per liberare spazio in rosa. Nonostante la volontà del centrocampista inglese di trasferirsi a Milano, al momento la questione rimane in sospeso tra necessità contrattuali e valutazioni tecniche del club britannico, con l’Inter che attende un’apertura.