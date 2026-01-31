Inter, FORFAIT improvviso: salta il match contro la Cremonese

Carlos Augusto non prenderà parte alla trasferta di Cremona per la gara in programma domani alle ore 18:00 allo Stadio Giovanni Zini.



Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport il brasiliano è stato costretto a lasciare Appiano Gentile per un affaticamento muscolare e si va quindi ad aggiungere alla lista degli infortunati.

Cristian Chivu dovrà ancora fare a meno anche di Dumfries, Barella e Calhanoglu.

