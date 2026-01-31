SALTA Diaby all’Inter: l’Al-Ittihad rifiuta l’ultima offerta

La pista che portava Moussa Diaby all’Inter si è definitivamente chiusa. Il club saudita non ha accettato le condizioni proposte dai nerazzurri e l’operazione non andrà in porto nonostante la volontà del giocatore di tornare in Europa.

Secondo quanto confermato da Gianluca Di Marzio, l’Inter aveva inizialmente proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Successivamente il club milanese si era mostrato disponibile a trasformare il diritto in obbligo di riscatto, ma senza spingersi oltre i 28 milioni di euro.

L’Al Ittihad aveva fissato il prezzo a 40 milioni per lasciarlo partire e il club nerazzurro non ha voluto modificare i parametri economici fissati per questa operazione di mercato.